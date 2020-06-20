【終會再聚】何超儀發文悼念賭王：你讓我生命變得更燦爛 (13:41)

何超儀分享婚禮的照片，賭王父親何鴻燊挽着她的手。（何超儀facebook圖片）

一代賭王何鴻燊於上月26日病逝，享年98歲。何家四房先後2次到大嶼山寶蓮寺為賭王舉行法事外，暫時仍未公開出殯日期，何超儀今日在社交平台發長文悼念爸爸，提及2003年在澳洲跟陳子聰的婚禮，就算車內被焗到出汗，賭王仍只關心超儀，說些笑話來令她輕鬆一些，而超儀表明過往為免尷尬，曾拒絕賭王出席她的電影首映及頒獎禮，可是唯獨是她的婚禮，不會再避開賭王，因為很渴望挽着賭王的手臂嫁出去。

何超儀留言原文：

那年澳洲有點熱。

爸爸與我坐在馬車上，他穿着一件毛衣，在車內有點翳焗，他額上冒汗，我問他是否熱，他笑着說沒有，反而他知我緊張，又故意逗我發笑。

他説了什麼笑話，我已不大記得，我只記得馬車走得很慢，路有點顛簸，外邊天氣很好，爸爸的笑容很燦爛。

下車時，因為車身高，爸爸很優雅地伸手扶我，我曳著長長的婚紗反有點狼狽。

爸爸替我整理裙擺，說我今天很漂亮，我卻回身對爸爸裝怒說：「爸爸，你踩著（着）我的婚紗，這婚紗是專人設計，很貴的，是你送我的。」

爸爸又笑着對我陪（賠）不是。

那天我穿著又高又小踭的高踭鞋，走起來小心奕奕（翼翼），險象環生，陽光又猛，曬得我有點頭昏，我早已有點不耐，而爸爸這時卻微笑著，伸出手臂，給我蹺著（着），然後帶我踏上那悠悠的綠草地。

沿途他輕輕的握著（着）我的手，小聲跟我說結了婚，便是人生另一新階段。

然後從那刻起，我便由爸爸的女兒，多了一個身份（分），成了我丈夫的妻子。

有人說，作為女兒，最難忘的便是穿著婚紗，挽著（着）爸爸的手臂，在紅地毯上，走向丈夫的一刻。

一直以來，每次在我人生的重要時刻，例如我演出的電影首映，頒獎禮，他都説要來觀看，我每次都拒絕他，他來了，我也避開他，我總是耍彆扭，只怕尷尬，唯是在我的婚禮上，我不再避開他，我是多麼渴望挽着他的手臂，嫁出去。

爸爸，感謝你，你讓我生命裏每一個重要的時刻變得更燦爛。

那天你親身送我出閣，今天讓我好好的送別你。

我知道你要往很遠的地方。

在那𥚃（裏），你再不會生病，每天你都可以瀟灑的說着你的笑話。

而我們，終有一天，會再相聚.....

（即時娛樂）