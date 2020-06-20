蔡思貝認演技「一pat屎」 公開跟麥秋成相識至分手經過 (15:22)

蔡思貝今日接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，大談入行後被指態度囂張，並公開跟前度麥秋成分手的原因。

蔡思貝是2013年港姐亞軍，當選後即獲機會拍劇，令其興奮得有點衝昏頭腦，演藝事業結果由撞板開始，「不單拍劇，對人對記者都撞晒板，最初我活在自己的世界不理人，在化妝間不會跟人打招呼亦不會微笑，很多人指當時的我很囂、很不可一世，其實我根本不懂處理，以為自己開心有戲演就足夠，怎料出來是『一pat屎』。」蔡思貝審視自己不足後，去跟黃秋生及甄詠蓓學演戲。

提到入行後緋聞不斷，蔡思貝承認男仔頭性格，入行後不會對異性避忌，結果身邊出現麥秋成、洪永城、王浩信、張振朗、余德丞及胡鴻鈞等名字，她說：「我回港之後只跟麥秋成拍過拖，其餘都是好朋友好拍檔，如果大家心水清，胡鴻鈞當年有和我一起演《衝線》，我和余德丞和他，經常三人一起吃飯，我現在是單身。」至於與麥秋成相識及分手原因，她說：「秋成是一個好男人，是初入行在Studio影完雜誌相，一位化妝師朋友邀請我留下參加聖誕派對認識。他走進來見到我跟我聊天，很浪漫說：『在整個場合只看到我一個人』，我們是做了9個月朋友才開始拍拖，分開是因為他想穩定說要照顧我，而我才剛進這夢想的演藝行業，不想這麼快穩定，大家追求不一樣。至今仍是好朋友，大家仍有聯絡。」

（即時娛樂）