楊怡與丈夫羅仲謙初為人父母,繼上月楊怡過了她的首個母親節後,羅仲謙今日亦會度過他第一個以爸爸身分過的父親節。楊怡今日在社交網分享羅仲謙當日在她孕肚上畫笑臉的片段,還有羅仲謙親吻女兒「小珍珠」小腳的照片,留言︰「屬於我們的美麗回憶,So many beautiful memories are collected in our hearts❤️﹗父親節快樂👨❤️ ﹗Your first father's day ❤️﹗我覺得我地(哋)都好鐘(鍾)意聞臭腳。小珍珠,珍珠開始長大了😍😍😍。」

(即時娛樂)