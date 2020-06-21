【父親節】何超蓮隔空送禮物給賭王 做義工將愛發放出去 (19:33)

一代賭王何鴻燊於上月26日病逝，享年98歲。三房女兒何超蓮早前曾發文悼念爸爸，今日是父親節，令她更增添幾分思念，於是在網上隔空細訴心底話。

何超蓮留言：「爸爸，又是特別想念你的一天，今天是父親節了，第一次沒有celebration cake，第一次沒有吵吵鬧鬧在你房間吵你起床（牀），第一次不用想破頭你有什麼沒有的可以送，這些天一直留在家翻照片，想要找到得體的可以放在喪禮懷念你，結果十有八九都是在搗蛋的照片，而你永遠嘻嘻哈哈看著（着）我們，這張游泳照是你難得沒有戴著浴帽的，因爲我們還沒長大，不會趁你游泳潑水弄濕你頭髮，但你從來不會發火，都是媽媽生氣了你還負責幫忙圓過去，我的搗蛋調皮隨（除）了你，媽媽每天被我氣的呱呱叫，你總會幫我轉移注意力，說調皮的小孩才聰明起碼她不壞，從小只要被罵就盼著（着）你回家救我，謝謝你寵著（着）我陪著（着）我長大，現在的我不再調皮搗蛋了，也會替你好好照顧媽媽，你就開心的在天上跟老朋友聚會吧 你總說為善最樂，今年的父親節禮物，我要把對你的愛發放出去，跟義工一起做活動 在街上派霜淇淋給大家吃，相信你在天上看到也會開心吧，爸爸，你辛苦了，好好的在天上享福，我們下一輩子再見，下一輩子我們繼續當父女，下一輩子讓我有機會繼續孝順你，爸爸我愛你」

（即時娛樂）