【出生第138天】古巨基跟Kuson首個父親節 聽到第一句「I Love U」 (20:25)

古巨基太太陳英雪（Lorraine）去年底誕下兒子Kuson，今日是古巨基成為爸爸後的首個父親節，基仔在社交平台分享他跟Kuson的互動片段，見他多次教囝囝講「I Love U」，結果Kuson真的跟着講，講出近似的英文，令基仔大為興奮，忍不住在鏡頭前惜了一啖囝囝，不過見他下爬長滿鬚根，囝囝不知有否不喜歡。

古巨基開心留言：「成為了父親的第一個父親節，我很想跟父親和母親說一句”I Love You”。 影片是Kuson出生的第138天時拍下，那幾天發現他開始發出『呀呀』聲好像和我溝通互動似的聲音，讓我記起在網上看過一些BB學大人講話的短片，最容易讓他們學著發音的就是”I Love You”。經過幾天捕捉和拍攝，終於等到Kuson這個神奇的第一次！！ 看著（着）眼前這個從當時出生體重過輕很瘦弱的微型BB，轉眼變成眼前這個圓嘟嘟的小肉丸；從當時雙眼總是睡著（着）都很少張開睡寶寶，變成這個和我四目交投對我說出”I Love You”的小可愛，我的興奮和感動都不用以筆墨去形容，我想大家在片段𥚃（裏）聽到我的反應已經完全感受到。 然後，我開始想像，我爸媽聽到四十多年前那個小巨基說的第一句「我愛你」時，他們臉上每個感動的表情和喜悅。 忘記是幾歲開始，人大了，表達愛的方式改變了，很多愛都內斂地放在心𥚃（裏），沒有再說出口。 今年開始，做了父親，看到Kuson，我頓覺通了，其實每個父母，最想看到的是兒女的健康快樂，最想得到的只是兒女簡單的一句”I Love You”。 成為了父親的第一個父親節，以及往後的每個父母親節，我都想跟父親和母親說一句”I Love You”。我愛你們。很愛很愛。 #父親節快樂 #父母親快樂 #古sir育兒手記 #我和Kuson的第一個父親節」

（即時娛樂）