【出生第138天】古巨基跟Kuson首個父親節 聽到第一句「I Love U」 (20:25)
文章日期：2020年06月21日
古巨基太太陳英雪（Lorraine）去年底誕下兒子Kuson，今日是古巨基成為爸爸後的首個父親節，基仔在社交平台分享他跟Kuson的互動片段，見他多次教囝囝講「I Love U」，結果Kuson真的跟着講，講出近似的英文，令基仔大為興奮，忍不住在鏡頭前惜了一啖囝囝，不過見他下爬長滿鬚根，囝囝不知有否不喜歡。
古巨基開心留言：「成為了父親的第一個父親節，我很想跟父親和母親說一句”I Love You”。 影片是Kuson出生的第138天時拍下，那幾天發現他開始發出『呀呀』聲好像和我溝通互動似的聲音，讓我記起在網上看過一些BB學大人講話的短片，最容易讓他們學著發音的就是”I Love You”。經過幾天捕捉和拍攝，終於等到Kuson這個神奇的第一次！！ 看著（着）眼前這個從當時出生體重過輕很瘦弱的微型BB，轉眼變成眼前這個圓嘟嘟的小肉丸；從當時雙眼總是睡著（着）都很少張開睡寶寶，變成這個和我四目交投對我說出”I Love You”的小可愛，我的興奮和感動都不用以筆墨去形容，我想大家在片段𥚃（裏）聽到我的反應已經完全感受到。 然後，我開始想像，我爸媽聽到四十多年前那個小巨基說的第一句「我愛你」時，他們臉上每個感動的表情和喜悅。 忘記是幾歲開始，人大了，表達愛的方式改變了，很多愛都內斂地放在心𥚃（裏），沒有再說出口。 今年開始，做了父親，看到Kuson，我頓覺通了，其實每個父母，最想看到的是兒女的健康快樂，最想得到的只是兒女簡單的一句”I Love You”。 成為了父親的第一個父親節，以及往後的每個父母親節，我都想跟父親和母親說一句”I Love You”。我愛你們。很愛很愛。 #父親節快樂 #父母親快樂 #古sir育兒手記 #我和Kuson的第一個父親節」
（即時娛樂）
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成為了父親的第一個父親節， 我很想跟父親和母親說一句”I Love You”。 影片是Kuson出生的第138天時拍下， 那幾天發現他開始發出「呀呀」聲好像和我溝通互動似的聲音， 讓我記起在網上看過一些BB學大人講話的短片， 最容易讓他們學著發音的就是”I Love You”。 經過幾天捕捉和拍攝， 終於等到Kuson這個神奇的第一次！！ 看著眼前這個從當時出生體重過輕很瘦弱的微型BB， 轉眼變成眼前這個圓嘟嘟的小肉丸； 從當時雙眼總是睡著都很少張開睡寶寶， 變成這個和我四目交投對我說出”I Love You”的小可愛， 我的興奮和感動都不用以筆墨去形容， 我想大家在片段𥚃聽到我的反應已經完全感受到。 然後， 我開始想像， 我爸媽聽到四十多年前那個小巨基說的第一句「我愛你」時， 他們臉上每個感動的表情和喜悅。 忘記是幾歲開始， 人大了， 表達愛的方式改變了， 很多愛都內斂地放在心𥚃， 沒有再說出口。 今年開始， 做了父親， 看到Kuson， 我頓覺通了， 其實每個父母， 最想看到的是兒女的健康快樂， 最想得到的只是兒女簡單的一句 ”I Love You”。 成為了父親的第一個父親節， 以及往後的每個父母親節， 我都想跟父親和母親說一句 ”I Love You”。 我愛你們。 很愛很愛。 #父親節快樂 #父母親快樂 #古sir育兒手記 #我和Kuson的第一個父親節