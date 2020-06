今日父親節,李嘉欣在社交網罕曬一家三口合照。嘉欣的9歲兒子許建彤(Jayden Max)溫馨地惜惜許晉亨,她就在一旁看着這一幕父慈子孝,暖在心頭﹗嘉欣留言︰「Happy Father's Day to all the Dads that selflessly sacrifices for their families.(祝所有為自己的家人無私奉獻的爸爸父親節快樂。)」

(即時娛樂)