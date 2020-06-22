【專訪】林嘉欣新片奉旨糟質 喜見黃秋生善良可愛一面 (21:50)

林嘉欣最新主演電影《死因無可疑》，跟影帝黃秋生、導演兼老公袁劍偉形成鐵三角組合，戲中她飾演身體有缺陷的中年婦人「沈子玲」，操控老公黃秋生去騙取保險。嘉欣表明現實生活的她並非操控狂，「我不喜歡被人操控，又怎會去操控別人！我覺得就算與老公、女兒一家四口一起生活，大家都要有獨立個體的時候」。

今次跟黃秋生繼《暗色天堂》後、相隔4年再合作，嘉欣大讚秋生的神級演技收放自如，帶動到人入戲，拍攝以外亦很談得來，大家會講戲劇，因為有共同的戲劇老師。嘉欣又指上次被秋生扮演的控方律師糟質，今次反過來糟質對方，覺得好好玩，「很少見到秋生演弱者，平時見到的他很Man，很少見到秋生好似啤啤熊，好可愛、好善良。（秋生惡形惡相難相處？）沒有這種感覺，不過有朋友聽到我跟秋生合作，都叫小心些，怕秋生經常鬧人。但他沒這樣對我，我覺得他是揀人來欺負，見我那麼認真做功課就不會窒我；我相信如果沒有做功課、不記對白、行位又行不準，就會入地獄，反而我驚導演多過秋生，因為返到屋企還要面對他」。

提到第二次跟老公袁劍偉合作，很多人不喜歡夫妻檔、怕有拗撬傷感情，嘉欣坦言不擔心這些事，皆因二人太熱愛電影和戲劇，明白一部電影是以導演作靈魂人物，有什麼意見和問題在開拍前全部拿出來討論，拍攝時便默不作聲聽從指揮，所以從來一句拗撬也沒有。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）