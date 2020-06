群星趁昨天父親節,跟偉大的爸爸慶祝,他們在社交網貼相「洗版」,視后田蕊妮(阿田)在facebook貼了跟家人慶祝的合照,相中的她儼如小女孩般蹺實父親手臂合照兼撒嬌,阿田寫道:「父親節快樂! 永遠愛你。」

楊洛婷一家三口慶祝父親節,相中「前世情人」Tanya親親爹哋Tim,搞到洛婷呷醋:「父親節同我爭仔﹗」育有一對仔女的徐榮,亦在ig曬囡囡親製的禮物,兩個小朋友還惜啖爸爸呢﹗

王君馨在家中與家人慶祝父親節,並貼上和雙親合照:「老竇大人話鍾意食海鮮,做女嘅當然要識做啦! 祝世上嘅父親有個快樂同健康的父親節!」

王菀之(Ivana)則陪爸爸打牌耍樂,Ivana貼相並留言:「呢張相係攝於未開始打嘅,睇我嘅笑容係幾咁充滿信心同十拿九穩...之後就唔洗(使)講㗎喇...My blessings to all Dads in the world」;

車婉婉囝囝BBQ亦送了自製禮物給爸爸,然後婉婉和囝囝就陪爸爸游水,婉婉留言稱:「Q氏祝所有父親日日都充滿活力,健康開心。」

(即時娛樂)