在劇集《降魔的2.0》演「施勞斯」一角的麥凱程(Alex),傳因涉參加社運被捕遭勒令停工,他的名字更在無綫官方網頁的藝人頁面消失。

Alex昨天在社交網貼了日食照,並留言稱:「新開始...Time to move forward. Stand up for yourself.(是時候向前走,為自己站起來。)」似乎暗示有新發展,但他未有透露去向,另外,Alex在ig限時動態貼出和爸爸合照,慶祝父親節,他還自嘲是「肥仔程」。

