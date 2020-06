邵氏及無綫高層樂易玲雖然下月1日才生日,不過今個月已開始有藝人相約和她慶祝,除了馮盈盈日前和樂小姐一齊慶祝外,近日又有一班囝囝陪樂小姐慶生,當中包括何超蓮舊愛黃俊豪(Jeremy),以及鄭俊弘、甄澤權及樂小姐兩個兒子。

Jeremy日前加盟無綫,他亦相當識做,於社交網貼相並向樂小姐送祝福:「樂小姐生日快樂,祝身體健康,青春常駐!Happy birthday to @lokvirginia ! Stay healthy, pretty and wealthy all the time﹗」

