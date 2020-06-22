許懷谷分享跟阿Sam父子合照 開心見證家庭不斷成長 (20:41)

許懷谷現在不單止是阿Sam兒子，亦是一子一女的爸爸。（許懷谷Instagram圖片／明報製圖）

「歌神」許冠傑（Sam）的細仔許懷谷今日在社交平台發文，分享他跟阿Sam由1995年到今年之間的幾張合照，藉此向爸爸說聲父親節快樂外，坦言兩父子一起經歷很多，亦很開心見證這個家庭不斷成長。

（即時娛樂）