鍾嘉欣在社交平台上載兩張跟爸爸的合照,一張是她已長大成人,另一張則是小時候模樣,藉此在父親節向爸爸表達愛意。

鍾嘉欣留言:「Daddy: I know I'm not a baby anymore, but you still always treat me like your baby, speaking baby tones with me still after I've had 2 children of my own. Thank you for being the best dad I could ever have. I promise I will always try to be your favourite HAPPY girl. Lup you! Happy Father's Day! lovelovelove -女-」嘉欣說明白自己不再是BB,但爸爸仍然當她是BB一樣對待,感謝成為她最好的爸爸,而她亦會努力成為爸爸心中最喜歡的快樂女孩。

(即時娛樂)