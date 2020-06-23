【15年婚姻玩完】台灣歌后張清芳宣布離婚：無法克服雙方差異性 (12:48)

台灣歌后張清芳於2005年嫁給「銀行投資教父」宋學仁，婚後鮮有在幕前出現，專心相夫教子，據台灣傳媒報道，近日驚傳張清芳已離婚，而她和宋學仁亦發聲明證實「分」訊。

張清芳和宋學仁在共同聲明中表示，指因「無法克服雙方的差異性而決定離婚」，雖然彼此曾努力嘗試過，但始終無辦法解決，去年已協議離婚，並選擇今年暑假完成法律程序，雖然再不是夫婦，但仍是孩子的父母。2人又表示請外界勿猜測離婚原因，因為會傷到孩子，也不要打擾家人和朋友，他們又稱這雖然不是好的消息，但對他們而言已是最好的決定。

張清芳與宋學仁聲明全文：

「很遺憾地通知關心我們的朋友這個訊息。

我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決，因此在去年協議離婚，並選擇在今年孩子放暑假期間完成法律程序。以後雖然不是夫妻，但我們依然會是孩子的父母，孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛。

懇請外界不要臆測我們離婚的理由，這會傷害到我們的孩子。也懇請不要打擾我們的家人和朋友。這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」

（即時娛樂）