2歲大仔學識跳《江南Style》 胡杏兒：可能遺傳咗我基因 (13:19)

胡杏兒近日為成人護理產品拍廣告，因為疫情關係，工作量雖然相對減少，但杏兒仍感恩依然有工作，並多了時間和家人相處：「自己盡量喺唔使開工嘅時候，抽時間陪兩個仔，小朋友成長得太快，更加珍惜一家人相處寶貴時間；希望大家嚟緊嘅日子，就好似我今次拍呢個廣告咁開心，充滿正能量，把握每一刻。」

提到為成人護理產品拍攝廣告，杏兒體貼表示：「其實尿滲係不論任何年紀，又或者生育之後嘅女性，都可能會遇上嘅情況，係正常同普遍嘅問題，大家唔需要覺得羞恥，或者怕醜而唔去面對呢個事情，因為唔處理嘅話，可能會發生更尷尬嘅事情，大家應該用正確方法面對，有需要而用到尿滲護墊係正常嘅事。」

另外，杏兒經常將2個兒子搞笑一面拍低，跟大家分享：「其實我哋拍咗好多囝囝嘅片，大家見到我post嘅只係百分之一，相信每個家長都會咁做，希望留低多啲小朋友嘅回憶；同時好感恩大家喜歡Brendan同Ryan，兩兄弟性格好唔同，但一樣係happy baby，帶好多快樂畀我哋。例如最近Brendan唔使返學，留喺屋企少不免睇多咗電視，近排佢學識跳《江南Style》，又識跟拍子同擺甫士，可能真係遺傳咗我嘅基因。」

（即時娛樂）