【繼續避談陳家樂】獲YoYo翠如預祝生日 連詩雅：我哋互補不足 (17:48)

【今日直擊】本月29日是連詩雅（Shiga）的32歲生日，Shiga因拍《那些我愛過的人》，跟劇中演員陳自瑤（YoYo）和黃翠如成為好姊妹，今午Shiga在instagram貼相，原來YoYo和翠如提早為她慶祝生日，她貼了多張相，包括3人合照，並開心留言：「這部劇賺得最多嘅，係呢份友誼，我哋每一次慶生都係好即興，但就係點都要見個面，雖然我哋三個性格都好唔一樣，但係唔知點解就係因為咁，好似有種互補不足嘅感覺 （主要係你地（哋）兩個補我嘅不足），所以希望我哋喺嚟緊嘅日子，繼續互相扶持，互相傾訴，互相提點，Love uuuu twoooooo~」

Shiga今天到電台宣傳《那》劇，問可有留意緋聞男友陳家樂讚她演得好？她說：「我有睇新聞，他只是讚套劇好好。（沒有指明讚你會不會嬲？）我多數只看網民留言。（陳家樂的意見不重要？）我好介意大眾觀眾意見，這才是我的動力，不過身邊很多人都好支持，都開心的。」

問陳家樂有否約她慶祝生日？她說：「不答！我未想到生日做什麼，因為要開工拍廣告，不過都感恩，生日有錢搵都開心，疫情關係有出冇入，其實都好慘。」

（即時娛樂）