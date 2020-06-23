【專訪】吳卓羲自認不及三哥有型 保鮮靠運動 戒內臟食物 (20:10)

吳卓羲與苗僑偉（三哥）、馬國明及黃宗澤等，以兄弟班再次合作拍《飛虎之雷霆極戰》，不少人讚他現在成熟又型仔。吳卓羲謙稱：「怎樣也不夠三哥有型，我覺得每個年齡層都有其魅力，20歲有小鮮肉味道，30歲開始鋪排成熟，40歲開始成熟，但我作為演員都會保持住那份童真，配合扮演不同角色。」

吳卓羲坦言為了保鮮，平常會在家用跑步機運動，亦會減少進食內臟食物，「我喜歡食鵝肝，打邊爐連豬腦都食，豬腦好似豆腐，但原來這些不可以食的，會減少食」。美容方面，吳卓羲自言不姿整，3、4日才敷面膜一次，在家休息時好懶，不會梳頭，工作時靠團隊幫忙扮靚。

近年轉戰電影圈的吳卓羲，感覺自己變得皮毛，要由頭學起，電影於鏡頭運用、演員及導演又是另一個世界，過往學過的東西未必能套用在電影上。提到香港藝人百足般很多爪，他自認沒做生意經驗和天分，所以專注在演戲上，「以前有人問飲食做不做，但飲食要花時間落手落腳做，投資又大，所以不想太多。但為興趣會跟別人合作，推出自己演過的古裝角色限量figure，亦有構思做自己品牌衣服、首飾及帽」。

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（即時娛樂）