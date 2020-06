周勵淇(Niki)今年1月在社交平台宣布與內地演員丈夫傅浤鳴造人成功,懷孕後深居簡出的她已在上月中剖腹誕下6磅重男嬰,母子平安。新手媽媽Niki產後一直保持低調,未有就榮升母親一事回應過,只向親友與傳媒廣派薑醋分享喜悅。坐完月的她亦開始出關,日前出席甄子丹、汪詩詩的聚會,同場還有關之琳、楊小娟等。照片中的Niki臉色紅潤,精神飽滿,看起來似已收身成功﹗汪詩詩在社交網分享照片,留言︰「Congrats to dear @nk830 so much happiness for you! ❤️😘 (恭喜親愛的周勵淇,真高興!)」

(即時娛樂)