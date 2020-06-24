阿媽網民齊唔Like新女友 林作千字文護裕美︰不需要祝福 (12:48)

林作強調他和裕美過得很幸福愉快。不需要外界的祝福。（裕美、林作Instagram圖片 / 明報製圖）

麥明詩舊愛林作被發現和裕美在街上手拖手，兩人隨後公開認愛，和田裕美更揚言林作是她遇過最好的男人。不過，有指裕美因為曾被爆背夫出軌與黃子恆相戀，因而得不到林媽媽歡心，不少網民亦認為會考0分的裕美與牛津大學畢業的林作不相襯。林作昨晚在社交網撰寫千字文，為女友平反，同時承認母親不喜歡裕美。

他說︰「第一，十分多網民，包括本人母親，歧視失婚女性......香港社會之封建程度，實在讓人咋舌。失婚無罪，只是前夫XX。第二，多年來此女士一直飽受輿論批評，指她在前一段婚姻中出軌。據本人所了解，當時該段婚姻早已有名無實，那麼在分開狀態下女士想和誰一齊，實在是她的選擇......根據本人進一步了解，該段婚姻的男方有惡意營造出女方出軌情況，而當時藝人公司錯誤選擇不解釋，導致白白受了一個委屈。本人從西方角度，認為香港人的狹窄思想，乃造成很多人的身心不愉快之原因。」

「第三，多年來網民們歧視和田女士會考0雞蛋，但本人卻實在鄙視狀元們DSE滿分然後全部假惺惺選擇當醫生的膚淺......第四，許多人歧視和田小姐出身寒微。但英雄莫問出處，許多影視紅星正正是公屋出身的帶著（着）香港精神的好榜樣，本人連例子都懶得舉。本人母親出身極低，絲毫不減本人對母親的愛戴。」

「第五，真正判斷一個人，看的應該是她的人格、品行、道德觀。和田小姐這方面，近乎完美，是本人此生目前遇過最心地善良之人。她會無私幫助他人，時刻以別人利益出發，對人真誠，沒有算計。雖然本人是無神論者，但此基督徒助人為樂之精神，一直深深打動本人。」

「本人實在無意佔據任何報章版面，因為自己沒有成就，配不起。但看到如此多惡意言論攻擊和田小姐，本人實在按耐不住，選擇在自己小小平台，大聲和全世界說一聲：本人和和田小姐過得很好，十分幸福愉快。不需要祝福，請盡情狂插。本人會不遺餘力以林作式的智慧，一步一步，改變香港各方面的封建思想，對女性的雙重標準歧視，為香港進一步改革開放，盡綿薄之力。」

相關新聞︰【未有否認】林作 裕美驚爆戀情 餐廳撐枱腳 十指緊扣拖手

（即時娛樂）