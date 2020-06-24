周杰倫11‧6推出黑膠碟珍藏Box Set 記錄20年音樂軌迹 (18:20)

周杰倫（Jay）於2000年11月6日推出首張個人創作同名專輯，轉眼就快20年，唱片公司將於今年的11月6日，推出他過去14張專輯的黑膠唱片供歌迷珍藏，14張黑膠唱片放在特別設計的珍藏手提箱內，箱內更預留了第15張專輯的空位，預告了周杰倫將推出他的第15張專輯。

首次推出黑膠碟，周杰倫說︰「這是我第一次推出黑膠唱片，今年的11月6日是我第一張專輯推出剛好滿20年，公司一口氣把過去14張專輯都製作成黑膠唱片，我想這對我及對歌迷來說都是很有意義的！我自己其實也很期待！」

據知，除了14張專輯的150首歌曲之外，唱片公司還將周杰倫EP的7首歌曲作為彩蛋，收錄在每首單曲推出時、時間年份最接近的專輯內，像《霍元甲》收錄在《十一月的蕭邦》中、《不能說的秘密》及《周大俠》收錄在《我很忙》專輯中，所以全套黑膠大碟總計收錄了周杰倫157首歌。

提到新歌《Mojito》在官方YouTube上線7天即突破1000萬點閱次數，周杰倫表示︰「《Mojito》推出之後暫時不會有單曲的推出，再來就是新專輯了！」

（即時娛樂）