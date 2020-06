在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「朱凌凌」的吳偉豪,以及飾演「高柏菲」的湯盈盈分別在本月20號及30號生日。劉丹、呂慧儀、單立文、劉思希、沈可欣、陳浚霆、馬貫東等演員舉行飯局為他們慶祝。

呂慧儀在社交網分享照片,留言︰「六月寶寶,生日快樂!」湯盈盈說︰「Thank you for my birthday goodies! Feeling the love from my sitcom family! (謝謝我的生日禮物!感受處境劇家人的愛!)」

(即時娛樂)