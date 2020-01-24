【稱「失業中」惹退團疑雲】193自詡高大靚仔轉數快 發展遭ERROR騎呢形象局限 (20:34)

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）在社交網撰千字文，分享被網民指他唔識跳舞拖累全隊的感受。他坦言當日跟ViuTV簽約時一心想做電視台藝員，可以拍劇及主持節目，也說過他不會再跳舞，後來被安排加入ERROR也欣然接受，希望集合4個人的力量可以走得更快和更遠。

他自言因為以前打波時多次受傷，韌帶撕裂過無數次，又慣性甩骱，接受完手術治療也未能改善易甩骱情況，再加上不會跳舞，所以每次為ERROR排舞時都會獲安排跳較簡單的舞步。193說︰「雖然我好抗拒跳舞，而且跳舞嘅時候膊頭會刺痛，但我都會去做，當係幫人哋完成夢想掛（啩）。」

193質疑︰「其實都做咗三十年人，自己鍾意啲乜同唔鍾意啲乜絕對好清楚。唔鍾意就係唔鍾意，迫都無用。不過如果跳舞係對團隊事業有幫助嘅，我絕對會盡力去做，最多都係斷多次手啫。但我諗深一層，幫到有幾多呢？你識我哋、鍾意我哋，係咪因為我哋跳唱呢？學保錡話齋，成三十歲人又周身傷，唔好搞咁多嘢啦。其實開多個節目俾（畀）我哋做，或者做多幾首歌，會唔會令我哋事業更上一層樓、更多人認識呢？邊樣最有效，心水清嘅ERROR fans應該即刻答到。」

193直指ERROR的騎呢形象局限了他的發展，他自言喜歡時裝，畢業回港後曾在時裝界打滾過一段日子，曾幻想能成為時裝模特兒。他說︰「ERROR局限咗好多嘢，人哋總會覺得我哋騎呢、岩巉、樣衰、搞笑、甚至無腦。喂大佬我喺英國讀心理學㗎，而我自問轉數都幾快而且識講嘢，但無人會搵我去做正經節目，因為我係ERROR。喂我都算高大靚仔丫（吖），岩巉樣衰關我乜事？我亦都好羨慕MIRROR會有唔同嘅時裝品牌搵佢哋好型好chok咁拍廣告，收錢着住時裝品牌嘅衫出event。但我係ERROR，只得我着衫好睇、識fashion係唔夠，因為ERROR係四個人組合。」

他強調從未在鏡頭前怪責、嫌棄過其他人唔靚仔、身形差，因為知道ERROR成軍的時候就是ERROR，一切已注定，他們4個是ERROR而非MIRROR亦有原因。193說︰「為咗團隊好，我一直go with the flow，然後自己瘋狂睇外國綜藝節目，去研究自己角色定位，研究點樣做會引到觀眾笑。因為我知道ERROR做綜藝係會有一番作為，會幫助到我哋四個人嘅事業。而做綜藝出色係唔夠，歌唱事業亦都可以令我哋成為一隊與別不同嘅組合，所以我keep住都有學唱歌，就算幫唔到團隊好多，最起碼都唔會成為團隊負累先。好啦我有啲眼瞓，所以唔想繼續寫落去，總之今晚睇《ERROR自救TV》啦，得返3集咋。之後有排都見我唔到㗎啦，我手頭上嘅工作已經完成哂（晒）。」

最後，193以「失業中的193上」作為文章的下款，引來揣測是否要離隊或跟ViuTV解約。

《明報》向ERROR經理人了解，原來是後生仔抒發感情，由於跳舞是193的弱項，有人鬧他的跳舞表現而一時感觸。至於他提到「失業中」？經理人解釋ERROR其他3位成員最近也有新工作，只有他未有安排，所以他說自己失業，希望公司劇組知道他冇工開，可以分派工作給他。因為他抒發感情令人誤會要離隊或解約，經理人笑說：「解約？佢（193）那有錢解約？」193也向經理人說下次唔講「失業」，講「待業」較合適。

（即時娛樂）