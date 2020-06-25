羅霖憶離婚初期曾想輕生 為兒子父母重新振作 (12:56)

羅霖接受香港開電視《是敢的》梁梓禧（Roland）訪問，分享在娛樂圈的心路歷程，如何為了3名兒子重新振作，成為勇敢的單親媽媽。

羅霖當年以亞姐冠軍身分入行，自言性格內向很抗拒拍親熱戲，每逢有咀戲都會向監製要求「借位」，「你要我當空姐服務他人，我做得到，但你要我跟男演員很親密，我真的辦不到，就好像過檔無綫後，拍攝《真情》時跟阿海（黃智賢飾）的咀戲，亦是『借位』，沒有真的吻下去」。羅霖因《真情》而人氣急升，但當時的她選擇了結婚而放棄事業，婚後應男家要求淡出娛樂圈，但仍有堅持出席慈善活動及拍廣告，因而令婚姻生活產生很大矛盾，最終離婚收場。

羅霖坦言離婚後半年終日以淚洗面，最終憑宗教信仰，再加上為了3名兒子及父母，決定重建自信心、振作起來，「我曾經想過輕生，但我心想，死很簡單，一了百了，但父母和孩子會怎樣？他們會痛苦一生，為了他們，我要重新站起來」。羅霖為了生計放下少奶奶光環，復出工作掙錢養家，「剛復出推出第一本寫真，當時我50歲，必定有很多難聽的說話，『那麼老還出寫真集』、『哪有人看的』，但也要硬撐着，我覺得人最重要是跌倒了要站起來，千萬不要因為別人說的話而失去自信，人總有高高低低」。

（即時娛樂）