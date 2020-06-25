【專訪】湯怡拍《死因無可疑》最難忘被爆樽 陳家樂賣過保險易入戲 (19:22)

陳家樂和湯怡既是同門，私下亦份屬好友，今次於電影《死因無可疑》中飾演情侶，二人要拍牀上戲。家樂談到拍牀上戲感到有點尷尬，認為熟絡拍親熱戲反而不好，因為拍完會賽後檢討；湯怡則覺得和對手熟絡一點較好，但忍不住公開投訴陳家樂拍攝時很多鬚根，惜得她不舒服，更要開聲迫對方拍攝前漱口。

陳家樂在片中飾演保險經紀，入行前他也曾任職這行業，直言幫到他的演出，「現在仍有買保險，其實我曾一度斷供，但之前拍戲斷鎖骨後就好後悔，再投保時因受過傷，以及被定為高危行業，保費加大了很多」。

湯怡今次最難忘不是與家樂拍牀上戲，而是首次被爆樽，她說：「掙扎了很久用不用替身，擔心被碎片整花塊面，幸最後一take過很順利。（現時單身狀態，拍親熱戲不用向另一半交代，會否演出更放？）很多事情其實只要向自己交代，就算有另一半都是講信任，我覺得分別不是很大，做演員不可以有太多顧慮，所有事情都要全程去投入，只是工作，不會想太多。」

陳家樂早前豪擲5000萬元置業，問他是否覺得買「磚頭」比買保險更有保障？他表示：「買樓不是為投資，而是有需要，因為始終將來都想有頭家，其實沒想過這麼快買樓，真的未儲夠錢，不過公司好好，知我會亂花錢，寧借錢給我，想我努力掙錢供樓，專心工作。」至於與連詩雅的緋聞，家樂堅持低調不多講。

湯怡與舊愛洪卓立宣布分手已年半，她稱身邊朋友也很擔心，極力介紹異性給她，「以前我會落閘，現在會開放一點，當認識新朋友，一切順其自然，不會強求為拍拖而拍拖，其實最緊要夾到，由認識、相處到再發展會好一點，我不喜歡去嘗試一段感情。（最終會重投洪卓立懷抱？）這就不知了，現在過了30歲，會以工作為先，想事業上對自己有個交代」。

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（即時娛樂）