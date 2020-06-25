先夫留下過億元基金 黃夏蕙承諾全數捐出助演藝幕後人員 (20:02)

【今日直擊】89歲黃夏蕙今日接受訪談節目《關公有請》主持黃守東訪問，分享與經理人Simon合作10年的點滴。提到她申領演藝人協會發放9000元抗疫援助金惹梁思浩質疑其「富貴長者」身分，夏蕙姨為此呼冤：「我都停工半年了，連車錢都冇，都好耐冇出街。我不需要用太多錢，只要解決兩餐就得，我未算慘，最慘是幕後攝影、化妝、衣箱，好多食穀種。」

夏蕙姨指梁思浩突然跳出來話她貪，誤會她有錢，令很多人想問她借錢，「我都想問人借，沒想到演協會長古天樂立即籌錢幫助同行，我不知9000元如何派法，不知道兩年冇拍戲的工作人員冇份攞，原來好多人冇，都不關我事。（有否介懷對方的言論？）無，好過他說我做乞兒，多謝思浩哥哥講一講都提醒了我，其實我真是有錢的，我先夫留下好多基金給我，我近幾年冇時間、冇心情去搞，我日內會去搞，個基金好多錢，有億億聲，我和6個仔女分7份，我自己那份都應該有過億，會捐晒出來，幫不到全世界，但幫到幾多得幾多，好多幕後冇工做，藝人紅星就不用幫了，他們多錢過我」。

夏蕙姨公開呼籲特首林鄭月娥及其政府班子，向演藝界提供援助措施，不滿業界被人忽略，「行行都有錢派，連海洋公園、美容院、揼骨妹都有得派，但點解演藝界冇錢派？其實我們藝人為社會做好多事、提供娛樂，當年颱風『溫黛』襲港，名伶任劍輝與白雪仙、我和鳳凰女都有義唱，這個疫情影響好多工作人員又冇錢、又冇屋住，知道有些藝人要賣屋，政府不公道，藝人都是人」。

（即時娛樂）