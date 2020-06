next

馮盈盈與江嘉敏這對好姊妹,早前跟賭王兒子何猷亨一同參加遊艇派對,盈盈與猷亨傳出緋聞外,又指她與江嘉敏因「船P事件」反目;日前兩人齊齊出席宣傳活動,笑晒合照無尷尬,並口徑一致彼此關係不變。

近日盈盈在社交平台分享出海照片,她打扮密實僅騷美腿,留言「Happiness comes in waves , it'll find you again」,意思大約指快樂如潮,它將再次找上你的意思。江嘉敏很快留言「著返件防囇(曬)衫去玩,終於唔會囇(曬)黑哂(晒)」,這亦是兩人傳不和後,她首次留言給盈盈,似用行動力證姊妹情。不過,江嘉敏的留言卻觸動部分網民神經,覺得她似有弦外之音,有網民覺得江嘉敏在撩事鬥非博見報,但亦有人叫大家不要亂信傳聞,免得盈盈與江嘉敏沒事變有事。

