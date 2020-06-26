【天同地比？】裕美稱跟林作絕配：若失去其一就失平衡… (15:42)

林作與裕美拍拖消息證實後，坊間引來不少聲音，有網民認為二人學歷差距甚遠，裕美會考0分，而林作是牛津大學畢業。昨日網上作家葉朗程一條發文，其中內容寫到「點知個仔揀咗個英文仲渣過佢，唔好話竹門對竹門，而（依）家連木門都對唔到，對正隻膠門。」有網民在留言稱其所指是林作及裕美，而裕美昨晚已在網上作出回應：「葉朗程你好，我是裕美，其實我唔太認識你，相信你亦唔太認識我，雖然你寫文寫得不錯，不過我這種低學歷，又貧窮出身的人卻感覺到你是多麼的膚淺，並帶著（着）歧視人的成份，兩個人相處究竟是為講外在條件？還是講人的內心？門當戶對，代表價值觀及性格一致？即是話如果你的伴侶突然破產，無曬（晒）所有野（嘢），你就覺得對方配唔起你？每個人都有佢既（嘅）專長，唔係用社會準則去量度別人，真正有智慧既（嘅）人，相信絕對唔會好似你咁貶低別人。知識同智慧係兩件事，讀書讀不到做人的情商。做人簡單一點，睇事情雜質少一點，個人太複雜，自然計算很多。時光名利都會逝去，人生到最後是有一個真正無條件愛你的人陪伴你。祝福你前程錦繡。」

裕美之後就男友護花千字文再發文表示：「好多人話，我同林作是天同地比，那就說明這是絕配了。呢個世界有天也有地，若失去其一應該就失平衡了。我這個低學歷的裕美，能更顯林作的高學歷高智慧。我這位貧窮出身的裕美，能更顯林作豐厚的背景。我來，就是要帶岀這個意思。這個世界需要平衡。」

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（即時娛樂）