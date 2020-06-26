被姑仔鬧貪錢兼冇註冊 落選港姐張韋怡︰我們是事實婚姻 (16:31)

2007年曾參選港姐的張韋怡（GoGo），落選後加入無綫拍過多部劇集，雖然演的都是不起眼的小角色，但2014年就和經營家族生意的有錢男友Michael Poon結婚，成為豪門闊太的她入住8000呎獨立屋，並為丈夫誕下一子。

不過，張韋怡的姑仔日前在社交網撰長文開名狂數張韋怡，指她「貪慕虛榮」、「挑撥離間」、「開口埋口都係錢」，甚至將家人給乖孫做教學基金的100萬元用來報讀北京課程，最後更成為娛樂新聞。張韋怡的姑仔又指她與Michael Poon沒有註冊結婚。

張韋怡接受傳媒訪問時，強調與另一半是「事實婚姻」，又指姑仔所寫的都是扭曲事實和惡意中傷，稱對方亦曾將這些經歷投放到另一個嫂嫂身上。她強調丈夫及二伯都站在她一方。

張韋怡亦有在社交網留言︰「感恩❤️，我脫離了魔鬼凌控的主場，走出陽光☀️及勇敢為自己『吐氣揚眉』，主流社會不容霸凌與滅聲！呢一年半真係屈到病！🤦🏻‍♀️之前在社交平台長篇發文抒發經歷遭遇的『奇人奇事』，被人隔空禁言迫刪，一直啞忍浪接浪的設局與欺凌，『莫需（須）有』指控，感恩一直陪伴我支持我的人💪。」

「由頭到尾，有忍有讓有寬恕的一直係我，善良永遠不能留給邪惡的人！ 無了期的忍讓只會令魔鬼更張狂🤷🏻‍♀️。我一直都係做好自己本分，無論工作、妻子、媳婦、母親、女兒身份（分），我問心無愧，對得住天地良心！對於完全99%的扭曲事實和倒果為因的指控，我會先以一句『多謝關心』回應，適當時候再作回應👍🏻。#堅覺得無聊 #正好糾正 #是非黑白」

（即時娛樂）