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【勁呀﹗】梁朝偉58歲生日 劉嘉玲貼老公踩板英姿賀壽 (13:36)

文章日期：2020年06月27日

今天是影帝梁朝偉的58歲生日，偉仔老婆劉嘉玲在社交網貼了壽星佬踩滑板短片，片中偉仔在空地玩滑板，平衡力相當出色，身手敏捷。嘉玲簡單留言Happy Birthday﹗

（即時娛樂）

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