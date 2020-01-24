【爆好姊妹曾遭暴力對待】麥貝夷撰文撐裕美：她遇到愛護她的交往對象... (14:27)

林作與裕美戀情曝光後公開認愛，由於裕美曾被指背夫出軌，加上會考零分，備受攻擊，又有傳林作母親不喜歡裕美，林作日前撰寫千字文護花，大讚女友人格和品行。

由於2人認愛後爆出不少是非，身為裕美好姊妹的麥貝夷，亦在社交網撰長文撐對方：「也許現在參與這個話題已經遲了，但是作為和田裕美身邊的好朋友，她在我需要支持的時候，無限量的給予支持，我總覺得在某個時間，需要為她做一些事情。在得到她的同意後，我選擇在自己的平台裡（裏）為她講幾句話。儘管我的平台觀眾不多，我只好略盡綿力。

我朋友和田小姐於2013年與林先生結婚，當時我以姊妹身分陪她出嫁。我很記得出嫁之前，我問她這個是不是Mr.Right。她好堅定的跟我說，這位林先生對她很好，也擁有相同的信仰，相信會有幸福的婚姻。可惜後來她婚姻出現問題，然後就經常被媒體渲染為一個感情多姿多彩（采），不守婦道的女性。

作為一個很熟悉她的朋友，每次看到這些評論都會替她不值。她明明什麼都沒做，明明是她先被家暴導致離婚，怎麼說她出去勾引男人而離異呢？我相信問題在於她被暴力對待的時候，她顧及到對方不是圈內人，在顧及對方心理和事業的考量下，她沒有很委屈的向身邊朋友和大眾先行告狀，宣傳對方的惡行，只是默默承受一切。最後爆出男方對傳媒訴說自己『慘況』的報導（道），而和田裕美從此跟『妖豔（艷）』等詞掛上關係。

其後和田小姐跟外籍男生交往，再次遇到暴力對待，她再次因為顧及對方是圈外人，而選擇沒有向大眾公開來龍去脈（竟然還是想要保護這個渣男！）這次她長進了，容許朋友幫忙，最後終於順利跟這位有暴力傾向的男人分開。（補充：這位男士找遍裕美身邊的朋友幫忙復合，當時大家也因為見他情緒不穩定，而建議他去看精神科。最後我們不願意提供女方行蹤後，受到他的辱罵）

經歷連續感情中的暴力對待，我這位朋友終於遇到對她細心照料（而且終於不會打她的男生）。終於遇到正常的和願意愛護她的交往對象了，非常好啊！我認識的和田裕美，情商高，處事井井有條，為人善良，非常有同理心，掏心掏肺對待身邊每一個朋友，她絕對值得一位對她非常好的男伴。我也相信這次應該可以的。裕美，要幸福喔！」

（即時娛樂）