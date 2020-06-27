【船P羅生門】被指人格失實 馮盈盈急澄清：憑空捏造謠言 (15:25)

馮盈盈與江嘉敏這對好姊妹，早前跟賭王兒子何猷亨參加遊艇派對，盈盈與猷亨傳出緋聞外，又指她與江嘉敏因「船P事件」反目。不過日前她們出席宣傳活動時，笑笑口毫不尷尬，更表示姊妹情不變。言猶在耳，今日又有報道稱有絕密短信截圖曝光，並爆料稱馮盈盈曾向工作人員指江嘉敏收50萬邀她上船，報道更稱江嘉敏本人亦曾聽聞過，盈盈被指是大話精。

今日凌晨盈盈在instagram的限時動態開腔急澄清：「對於坊間一些對我人格失實的指控 我必需（須）澄清我絕對沒有做過 無論在公眾場合或私底下我都沒有再就我和江小姐之前新聞發表任何意見和評論 這是一個憑空掐（捏）造的謠言 嚴重損毀我倆的人格和聲譽 謠言止於智者 請停止不實傳言讓事件盡快告一段落 謝謝。」

江嘉敏回覆《明報》時則說：「我都係今日見到報道先知原來個圖畀人send咗出去，我好多謝好多朋友都好關心我，驚我唔開心，咁當然聽到啲奇怪嘅野，又係侮辱人格嘅嘢實係會唔開心會嬲，但已經完咗㗎喇。希望各位高抬貴手，唔好再令呢件事繼續發酵同惡化落去。同埋始終係自己嘅事，其實都希望有任何回應都係自己做返，而唔係經任何其他人。But thank you🙏🏻」至於江嘉敏昨天在ig貼相並留言稱：「因為認真，所以有感覺。因為緊張，所以會生氣。因為在乎，所以會失望。」

（即時娛樂）