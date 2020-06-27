【好爸爸】緊張女兒學業 羅仲謙向陳豪取經：佢係明燈 (16:28)

陳豪及羅仲謙昨晚於石崗為無綫劇集《陀槍師姐2020》拍攝煞科戲，他們表示該劇由2月疫情最高峰時開拍，幸至今台前幕後都無人「瀨嘢」，大讚劇組衛生意識很強。

陳豪透露煞科戲要拍攝飛虎隊行動，有不少爆炸和槍戰戲，演行動組的謙仔就較辛苦要打餐飽，謙仔說：「上山下海、跳樓、槍戰、爆破什麼都有，拍攝時一定有少少受傷，都抝過兩次柴，所以這套劇有血有淚。」

陳豪隨後便要為新劇《飛虎3之壯志英雄》開工，謙仔參演的新劇《兒童醫院》，亦於下月中開拍，2位爸爸劇接劇，只好趁拍劇空檔陪伴子女，新手爸爸謙仔說：「可以跟老婆（楊怡）學下嘢，老婆話女兒大得太快，個個都會咁講，因為過程辛苦，但到小朋友長大，又覺得時間過得太快，好矛盾，其實現在我已經諗緊女兒的學業，不想行錯第一步，都有向陳豪取經，不用行太多冤枉路，他（陳豪）直頭是明燈。」

陳豪指為子女安排學校，都令家長頭痛，難得謙仔肯開口問就分享一下，他說：「其實我都覺得煩，之前子女分別入讀3間學校，上、下午班加上不同地點，我每日做柴可夫司機出入幾轉要花6個鐘，諗起都痛苦，現在入讀同一間學校已經好好多。」

（即時娛樂）