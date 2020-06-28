【適合有下一代？】跟老婆有共識 敖嘉年冇計劃生BB (13:26)

於今年1月離開無綫的敖嘉年，日前接受由梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》訪問。近年無綫被指有小生花旦「逃亡潮」，就連綠葉演員也相繼離巢！嘉年在節目中憶述他在1996年，由電台DJ轉入TVB主持《城巿追擊》開始，到1999年轉到戲劇組當演員的經歷。

2009年嘉年憑《巾幗梟雄》蔣必文一角，贏得台慶頒獎禮「飛躍進步獎」，不過他一直缺乏自信：「我的性格一直對自己無信心，經常覺得自己不夠好，演戲又演得差，經常想放棄想轉行，直至今天都是。」

談到年初離巢一事，他說：「其實已經延遲了1年走，因為今年想專注4月演出一個關於周旋的舞台劇，簽了公司約就要拍劇，難以綵排，今年是一心想做舞台劇，奈何疫情爆發，所有演出要延至年底，去年11月首次演完舞台劇之後，有很大滿足感，希望疫情過後，演出能順利舉行。」

入行以來，敖嘉年低調處理感情事，外間只知他2000年開始，有一個曾做記者的圈外女友。至2016年受訪，他才自爆2人於加拿大結束16年愛情長跑成為夫妻。嘉年感激太太陪伴他走過所有高山低谷，支持他跳出安全網外闖，亦透露了兩夫妻沒有計劃生BB原因，他說：「我們有共識，主要是我的意思，因為感覺在香港生下一代，對小朋友來說是很辛苦，你看這數年的學生，已不像我們那一代，（現在）每天放學就要補習，星期六及星期日又要參加什麼活動，現在的情況，是否適合有下一代呢？」

（即時娛樂）