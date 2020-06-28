【殺手】監製編審為你揭開陳豪黎耀祥李佳芯神秘面紗 (20:21)

黎耀祥、陳豪、李佳芯演出的無綫新劇《殺手》明晚（6月29日）首播，雙視帝加視后的陣容令人期待。監製陳維冠，編審蔡婷婷與冼少玲為觀眾作導覽，揭開劇中角色的神秘面紗。

黎耀祥、陳豪在劇中顛覆殺手形象，編審蔡婷婷與冼少玲筆下的殺手也要生活、供樓、給子女供書教學。監製陳維冠說：「觀眾會看到殺手的另一面，劇集的主旨並非殺人，而是救贖。」創作《殺手》的靈感源自他很喜歡的一套舊電影《這個殺手不太冷》，尚連奴飾演的Leon犧牲性命，以換取Mathilda（妮妲莉寶雯飾）的生存，故事令人感動。陳維冠指《殺手》中的黎耀祥、陳豪也有Leon的特質，但《這個殺手不太冷》在《殺手》中被極度隱藏起來，如觀眾察覺兩者的聯繫，他會好開心。

陳豪在劇中飾演神級殺手喬星，似《城市獵人》的孟波，外表英明神武，內裏卻口臭、賤格。56歲黎耀祥為角色狂操6嚿腹肌，他飾演的閻武跟喬星完全相反，出場時是肥佬一名，曾經風光的他因為一些事而振作起來。選黎耀祥演閻武，是因為這角色需要由一個有經歷的演員來演繹。陳維冠說：「我跟編審約黎耀祥傾故事，他帶了3支紅酒來。兩個編審一啖也沒喝，全部由我跟黎耀祥喝掉，黎耀祥酒醒後忘記答應接演《殺手》。雖然他笑言被我欺騙了，但他完成拍攝後很開心，因為是個新嘗試。」

《殺手》的女角一樣搶鏡，李佳芯飾演的錢向茜是個貪錢的單親媽媽。陳維冠覺得李佳芯是個很闊的演員，今次不想她以靚樣示人，演一個癲癲哋的角色，誤打誤撞下闖入殺手的世界。高海寧演廟祝林森森，要應付很長的對白，對她來說是場考牌作。龔嘉欣飾演殺手易蘭，因為要以bra top短裙配魚網絲襪，露手腳太多難由替身演出，所以開拍前3個月秘密受訓，親身上陣拍攝所有動作場面，包括一些連女武師也做不到的動作戲，即使在過程中受了傷，也是收工後才入院縫針。

陳維冠特別提到劇中演黑幫頭目的李成昌，觀眾看他的演出時會有驚喜。劇中飾演李成昌太太的樊亦敏也要展身手，監製在拍攝前半年提醒她減肥，結果她是完成拍攝後才成功收身。

《殺手》由角色到故事也古靈精怪，問陳維冠有否擔心觀眾難接受？他說：「創作人將製成品帶給觀眾欣賞，希望帶來新鮮感，並非觀眾喜歡看韓劇類型就製作他們喜歡看的。製作不應跟觀眾走，應是帶觀眾跟製作走。每部劇也有冒險，因為沒有成功的方程式。天時地利人和，有段時間大家不出街在家看電視，收視高。當大家也出街了，收視受影響下跌很正常。」陳維冠認為香港觀眾看港劇會特別挑剔，因為港劇是香港觀眾熟悉的環境，觀眾挑剔，要製作人做得更好。任何劇集也會有人不喜歡，但起碼製作人要喜歡自己的作品，才能帶給觀眾。近年不少劇集也有估誰是Big Boss，他笑說：「有沒有Big Boss？大家追看便知道，可能有亦可能沒有。」

（即時娛樂）