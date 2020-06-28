【設網絡區賽事】受疫情影響 亞姐面試改網上進行 (19:21)

【今日直擊】亞洲電視主辦《2020亞洲小姐競選》，以「炫出自我」為主題，比賽分成香港區、大中華區及網絡區選拔佳麗，各區勝出者再於本年12月13日，參加總決賽角逐后冠。

亞視執行董事陳偉傑解釋，因現時流行網紅及在網上平台做直播，加上疫情影響，故亞姐今年嶄新嘗試，首次設網絡區賽事：「因為疫情影響，佳麗不能出來，所以作特殊安排，面試和比賽都在網上進行，然後在網上選出5位佳麗，連同其他區賽勝出者共15至18人，一齊進入總決賽。香港區賽預計於10月舉行，12月總決賽舉行地點未定，如果不能在海外舉行，便會在亞視廠房，即使屆時疫情未過，也不會將比賽延期。」

有傳亞視邀請金牌監製戚其義幫手開新劇，陳偉傑表示已交由亞視副總裁林文龍負責去斟洽，不過目前仍未成事。

另外，2018亞姐香港區冠軍梁雪瑤，與2019亞姐香港區冠軍羅思雅，異口同聲表示會推薦好友參賽，指參選無論輸贏，都可以鍛煉勇氣和自信。對於今年設網絡區賽，她們大讚是突破，相信因疫情影響，而且科技發達，比賽也用直播模式是新嘗試也是全球趨勢。梁雪瑤笑說:「不過網上有好多騙子，有些是『照騙』，樣子可能上網跟真人有少少偏差，談吐好和懂得打扮也會加分，我提議可以叫佳麗素顏面試，是個最直接方法。」

（即時娛樂）