陳庭欣(Toby)與男友楊振源(Benny)感情穩定,愈愛愈高調。Toby近日就和男友約埋大班朋友出海釣墨魚,她在社交網分享出發前的團體照、男友攬住她的甜蜜合照,還有紅色膠桶內一條墨魚及一條魚仔的照片。Toby說︰「第一次嘗試chok墨魚,陣容強大,但收穫就......😅😂But we all enjoyed so much😃﹗」

