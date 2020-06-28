不滿被加「失婚」外號 裕美︰大家憑八卦新聞判斷我為人 (21:24)

裕美與林作公開戀情後，裕美因為曾被指背夫出軌及會考零分，遭網民批評她與林作不相襯，同時有傳林作母親亦不喜歡她是失婚婦人。不過，林作公開發文護女友，好姊妹麥貝夷亦爆裕美曾在過往兩段感情中被暴力對待。

裕美今日在社交網寫下千字文，斥外界將「失婚」加在其名字之上，有欠公平。她說︰「失婚裕美永遠是我的稱號，失婚就好似我個姓一樣永遠離不開我的名字。失婚有罪嗎？我出軌？我的婚姻早已有名無實，大家永遠憑著（着）八卦新聞判斷我為人。」

裕美在文中表示在上一段婚姻裏被多次家暴和恐嚇，被誣蔑愛花錢，但當時與另一半在所有東西上都是AA制，而且要獨自供養母親。她說︰「原來我多次被男方打，誣蔑，大眾卻完全視男方沒問題？公平嗎？香港人思想，原來還在停留在古代！今日的我，唔會再好似以前咁唔作任何回應，食死貓！從前我為了保護對方聲譽，就算不能一起都希望對方過得好就好，到最後只有我一個人獨自承受輿論攻擊。現在，我邀請所有傷害過我的人出來和我對質，看看到底是誰賊喊捉賊。」

裕美強調認識她的朋友都知道，她對每段感情都是過於認真，每次拍拖都會將大部分金錢留下給對方買禮物、到街市買菜煮飯給對方，盡量把對方照顧周到，將大部分心機和時間都花在對方身上，最後卻失去了自己。「到一天，我向對方說岀感受，對方便指責（摘）我變了，開始有要求，很麻煩！開始向我發脾氣！原來永遠都是我遷就人，對方卻不能夠接受我的。日子久了，我把所有事都放在心上，不作任何分享，真的累了。原因是我不夠愛自己，連自己都不懂得愛，人家都不會愛你。」

「女生們，一定要好好愛自己，做回自己，唔好因為好鍾意一個人而貶低自己身價，一個真正愛你個男人，無論你是如何，他都一樣愛你，也不想你為佢做太多，因為他不忍你勞累，一個真正愛你的男人是會保護你，把你捧在手心上，愛錫（惜）你！」

（即時娛樂）