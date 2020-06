【派對停不了】王君馨孖衛蘭衛詩補祝鍾舒漫36歲生日 (22:28)

鍾舒漫(Sherman)本月20號度過了她的36歲生日,雖然已過生日,但慶祝活動停不了﹗

好友王君馨、衛蘭、衛詩、黃建東等日前為她補祝生日,妹妹鍾舒祺也有出席。王君馨在社交網分享照片,留言︰「生日快樂呀親愛的鍾舒漫﹗好感恩11年前上帝派咗你呢個天使俾(畀)我,多謝你的陪伴,你的鼓勵,你的分享,I really appreciate you and love you Sher﹗整晚都笑不停,一路查經,一路分享,一班小朋友喺上帝面前自由的做自己!仲有兩個小寶貝的決志!A glorious night filled with His love! Thank you Jesus﹗」

除了王君馨等一班教友,黎美言(Winkie)也有約Sherman慶祝。Sherman在社交網分享合照︰「希望大家唔好覺得我係咁po(甫)啲慶祝生日相好煩,唔使再同我講生日快樂㗎啦,我真心只想share我對於我生命裏面咁多年來嘅朋友有幾感恩,佢兩個10幾年係(喺)我身邊陪我過每一個生日,佢哋每一個對我嘅小動作都令我真心感受到佢哋有幾珍惜我,除咗感恩,我真係唔知講乜!希望你哋都知道無論咩困境,可能實際我未必幫到,但係我必然陪你地(哋)行到底!」

