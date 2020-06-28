【派對停不了】王君馨孖衛蘭衛詩補祝鍾舒漫36歲生日 (22:28)

鍾舒漫（Sherman）本月20號度過了她的36歲生日，雖然已過生日，但慶祝活動停不了﹗

好友王君馨、衛蘭、衛詩、黃建東等日前為她補祝生日，妹妹鍾舒祺也有出席。王君馨在社交網分享照片，留言︰「生日快樂呀親愛的鍾舒漫﹗好感恩11年前上帝派咗你呢個天使俾（畀）我，多謝你的陪伴，你的鼓勵，你的分享，I really appreciate you and love you Sher﹗整晚都笑不停，一路查經，一路分享，一班小朋友喺上帝面前自由的做自己！仲有兩個小寶貝的決志！A glorious night filled with His love! Thank you Jesus﹗」

除了王君馨等一班教友，黎美言（Winkie）也有約Sherman慶祝。Sherman在社交網分享合照︰「希望大家唔好覺得我係咁po（甫）啲慶祝生日相好煩，唔使再同我講生日快樂㗎啦，我真心只想share我對於我生命裏面咁多年來嘅朋友有幾感恩，佢兩個10幾年係（喺）我身邊陪我過每一個生日，佢哋每一個對我嘅小動作都令我真心感受到佢哋有幾珍惜我，除咗感恩，我真係唔知講乜！希望你哋都知道無論咩困境，可能實際我未必幫到，但係我必然陪你地（哋）行到底！」

（即時娛樂）