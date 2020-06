next

杜德偉(Alex)太太李曉冰(Ice)的妹妹成功考獲大律師牌照,Alex夫婦帶同兒子AJ,還有Alex的哥哥杜德智也有到高等法院恭賀。Alex在社交網分享照片,留言︰「五妹拿到大律師牌照,恭喜恭喜!I am so proud of you.❤️ 第一次上法院係因為喜事,真係戥外父外母高興,今次大姐夫叨光了﹗」

