龔嘉欣有份演出的新劇《殺手》明晚首播,正佗住第二胎的好友陳凱琳(Grace)在社交網上載她與嘉欣的舊照,為好友打氣﹗她說︰「如果要形容我哋嘅友誼,英文有句話:Thank you for being the ketchup to my fries,意思係:最佳拍檔﹗聽日就係你套新劇嘅首映!我一定會坐定定喺電視面前支持你,Dark Angel Nana。」

