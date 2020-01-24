【急刪貼文】于正曬Angelababy小龍女造型照爆內幕 陳妍希躺着中槍… (23:42)

于正在微博分享Baby的小龍女造型照，但之後已刪有關貼文；而他曾公開力撐陳妍希演小龍女。（微博圖片/明報製圖）

Angelababy（楊穎）近日演出內地節目《巧手神探》時扮演小龍女，網民有讚有彈。製作人于正也在微博分享Baby的小龍女造型照，並留言：「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」可能于正知道自己失言，之後已刪除貼文，但仍惹來網民熱議。

當年由陳妍希與陳曉合演的《神鵰俠侶》，是由于正擔任製作人兼編劇，劇中演小龍女的陳妍希被不少網民批評，更因為面部易水腫而被取笑為「小籠包」，于正公開力撐陳妍希，並曾表示「造型，是我喜歡的，小龍女，是我選的，我百分百滿意，並且堅信出來的效果，有任何吐槽請對着我來，不要責怪其他人」。

有網民對陳妍希躺着中槍感心痛，並留言鬧于正，「我記得他當時不是還力挺陳的嗎？」、「這讓人得多尷尬，情商略低」。對此，于正發文回應，他說：「我也就感慨一下，沒有diss誰的意思，誰不愛盛世美顏？看到美麗的造型感慨一下錯了嗎？真是的～以後盡量閉嘴，不過我估計我做不到，先暫時低調一下吧！」

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（即時娛樂）