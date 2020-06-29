【不想再藏】Robynn宣布有喜：我們家將會多一個小生命 (11:44)

唱作女子組合Robynn & Kendy當中成員Robynn（葉晴晴），去年與拍拖8年的男友Jonathan在澳洲舉行婚禮，今日Robynn在社交平台宣布有喜。

Robynn留言：「我們家，將會多一個小生命!!❤️ 其實在開始籌備新歌Lost Forever和第一次開展自由身的創作音樂路時，完全未計劃要這麼快當媽媽。這突來的變數，一開始還擔心自己會應付不來。雖然一直很喜歡小朋友，也很希望一天能當媽媽... 但或許，現代女性就是要學習如何平衡一切、經歷各種突如其來的變數和挑戰，才能變得更好。小baby，我真的很期待認識你！記得不要在媽媽唱歌的時候突然大力踢我一腳就好😂

這五、六個月以來，我真的很感激給予了我很多愛和關懷的親戚和朋友們，當中也包括我的音樂監製、MV導演、和幫忙宣傳的朋友，讓工作順利進行。而讓我最感動的...一定是我身邊的他。從我當初最辛苦、最頭痛、最想吐、最徬徨、最擔心疫情的時間到現在，一直都在我身旁支持著（着）我，沒有離開過。我也不必懷疑你將會是一個絕世好爸爸☺️ 謝謝你。也謝謝你剛剛這週（周）末，陪我到酒店渡（度）過了一個浪漫的拍拖十週（周）年紀念。

隱瞞了大家這麼久，不好意思！但baby已經決定不想再藏起來了，這兩週（周）突然急速成長，隱瞞也開始很困難了。🙈

我相信，這一切都是上天給予我們家最好的禮物。相信天上的媽媽已經知道，她終於要當上婆婆了！還是一如既往的，想念妳。」

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（即時娛樂）