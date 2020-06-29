鄧萃雯關愛特殊兒童 欣賞坦誠表露感情 (12:53)

鄧萃雯、賈思樂及導演歐文傑等，日前出席電影《迷途花生醬》關懷慈善場，大會希望藉此呼籲各界支持特殊兒童家庭、居港難民及尋求庇護者。

鄧萃雯表示：「我特別關愛他們（指特殊老友記），因為我覺得他們好真，亦有好叻和珍貴的地方，只是大家不了解沒留意，只看見他們有些能力跟大眾不一樣，繼而覺得他們比我們差，但我從來不這樣想，其實他們跟我們一樣有優點也有缺點，只是他們獨特之處比較明顯，而我們比較一般大眾化，所以我們就是大眾、他們就是小眾。我和他們合得來因為有一共同之處，也是我最欣賞他們的地方，就是可以很單純坦誠的表露自己的感情，用最直接的情感與人交流，這點在功利的世界裏非常難能可貴，有時是因為我們太世俗化，所以未能體會這種表達方式。」她大讚戲中一位輕度智障的年輕主角，流露真摯情感且具感染力，自己亦被對方打動。

提到「疫」境當前，鄧萃雯說：「我很愛惜生命，所以疫情嚴峻期間好少出街，一星期只會出一日半時間，買些日用品、行山和陪家人，我不敢去人多的地方，因為家傭年紀大，所以我去邊都會跟她交代，而且我常要見爸爸媽媽，會接近老人家，所以必須特別小心。直至上個月疫情穩定下來，才敢進行多點活動。」

（即時娛樂）