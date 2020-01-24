【下周宣布BB性別】陳凱琳否認轉型做KOL 沒想過跟TVB解約 (14:11)

【今日直擊】陳凱琳（Grace）上月宣布懷有第2胎，今日首度現身公開活動，為主題公園擔任揭幕禮嘉賓。身穿吊帶連身裙的陳凱琳，與上次一樣「肥胎唔肥人」，腹部隆起卻手腳纖幼，還貪靚穿上3吋高跟鞋示人。

陳凱琳透露孕期已過了一半有多，BB佗得很穩定和健康，而且感覺比第一胎舒服，「第一胎頭尾都不舒服，但今次不錯，胃口幾好，很感恩。至於性別，下星期會舉行Baby Shower切蛋糕宣布，老公當然知道。」笑指上圍豐滿不少，她即害羞說：「我不講這些，不過上磅重了10多磅，可能主要在個胎度，嘉穎還嚇我生完第二胎就不一樣的了。（老公鄭嘉穎對穿高跟鞋有否微言？）這個不算高了，而且他知我工作完便會換回平底鞋，所以安全的。」

至於大仔鄭承悅知道要當哥哥的反應？陳凱琳笑指兒子好似不太知道是什麼一回事，用手指掂一掂她的肚便走開了，不過會聽別人所講，會代BB送禮物給哥哥。

提到傳聞婚後忙照顧家庭而頻推劇，老公鄭嘉穎代還劇債才接拍《兒童醫院》？陳凱琳說：「可以這樣的嗎？當然不是，大家有商有量的，他又可以與馬國明一齊開工，我覺得是很開心的事。」她更表明並非轉型做KOL，本身還很大戲癮，但始終家庭放第一位，跟無綫亦有合約在身，而合約中沒說一定要拍劇，更從來沒想過解約，不過可能待小朋友長大一點再拍。

（即時娛樂）