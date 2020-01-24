過氣艷星鄭艷麗患厭食症曾入ICU 身體排斥食物兩度暈厥 (19:02)

49歲的鄭艷麗，曾在1990年代拍過多部三級片，亦當過台灣富商黃任中的契女。黃任中逝世後，鄭艷麗失去經濟支柱，返港後轉行，曾在快餐店打工，又到過越南開咖啡店。近日鄭艷麗在facebook自爆患上厭食症，體重跌至90幾磅，一度被送入ICU，情況嚴重，至今仍然留醫。

觀看鄭艷麗近年在社交網分享的照片，她比從前瘦了很多。鄭艷麗在本月14日時曾表示為體重跌至90幾磅而非常擔憂及害怕，她說一直想努力增磅，卻完全沒有食慾，每次吃東西都覺得很辛苦，會嘔，更在短短個多星期內暈倒兩次。

至本月23日，已經身在醫院ICU的她再次更新社交網，坦言沒想過自己的情況會那麼嚴重。翌日，鄭艷麗再在facebook上載身處的病房照片，並說︰「讓（跟）大家講解我嘅病情狀況，是患咗厭食症，但係不是不喜歡食嘢的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會毆（嘔）。咁點解嚴重到入ICU呢？因為身體嘅鋏（鉀）指數超低...只有1...正常人應該有4至6的......點解我會向大家講這件事，是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報道亂寫一同（通）的事情，我就心安啦！」

上周五（6月26日），鄭艷麗終於離開ICU，轉回普通病房。她在facebook上載加了特效的自拍照，並說︰「醫生話...仲要睇多幾日確定下（吓）個病情，先可以出院，但啲手手腳腳都與（瘀）晒，因為係（喺）ICU又要吊又要一個鐘頭抽一次血，就變成咁啦！現在我好好，所以拍張美麗照片給大家看。」

昨天，鄭艷麗再次上載照片，並說︰「早晨，前日我好友張靜小姐來探我，請我食海南雞飯，真好味，又攞咗好多東西給我，終於可以沖涼、刷牙洗面了...爽爽爽...爛（檻）埋火盆就完美，講笑。昨天去做咗個腦素（掃）描，未出報告，我的鋏（鉀）指數，還是想（上）不到正常的，現在等明天內分泌專科來看我，所以都唔知要搞幾多個事情先可以出院，還有醫生說...我的鋏（鉀）指數沒正常亦不能出院，他說這樣好危險，但係我唔想再抽血啦！你們睇吓我隻手有幾多個針窿…又與（瘀）晒又腫又痕，還有我在醫院悶到爆炸。」

（即時娛樂）