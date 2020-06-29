【自詡幸福】伊能靜指梅艷芳生前尋愛一輩子 被網民抨擊 (19:49)

伊能靜日前接受內地節目《定義》訪問時談及愛情觀，她自詡活在幸福中的同時，竟將已故天后梅艷芳扯入話題中，指對方的事業雖然到了頂峰，但一輩子在找尋愛，結果惹來網民不滿。

伊能靜在節目中說︰「我覺得我真的很幸福，因為通常在完成了愛之後，再去完成自我價值，你就再也丟不掉什麼東西。可是，如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛，連她最後都瘦成那樣，她在台上都要穿著白紗。」

伊能靜這番說話隨即惹來網民批評，質疑她為何要將已故的梅艷芳「拉落水」。有網民認為梅艷芳最後選擇嫁給舞台是她的選擇，不輪到伊能靜這樣說她，指伊能靜哪來的自信才說下這番話。

梅姐生前愛徒之一譚耀文，在社交平台回覆網民，他說：「人嘅修養和情操高低立即可見！梅姐嘅情操高到係屬天降之大任，巨人、巨星級氣度，仁義、濟世、成就卓越，一生忠誠奉獻俾（畀）每一位親朋好友和梅迷。所以直至今天還深愛梅姐的人仍數以千萬計甚至億億聲，所以不需動氣，呢個case~以梅姐嘅氣度應該都係笑一笑就算，然後梅迷一齊跟住一人笑一聲咁就已經不得了！起碼她今日知道每當受到傷害時還是那麼多人仍然在守護她~支持她這以（已）經很足夠！」

（即時娛樂）