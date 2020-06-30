Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【港姐Live面試】「海外佳麗」吳家慶 謝嘉怡 黃子君現身回答網民問題 (23:54)
【港姐Live面試】「女版金宇彬」陳槙怡夠晒Cool 冇睇無綫綜藝節目 (23:44)
【貝安琪臨時缺席】為藝術家搞畫展 王敏德嫌不夠弗拒做裸體模特兒 (23:31)
【港姐Live面試】廖慧儀被封狂野空姐 影婚紗相為幫朋友 (23:15)
【港姐Live面試】何孟珊遭網民質疑整容 邀蔡頌思即場驗鼻 (22:54)
【港姐2020】「40億千金」蔡頌思曾登大銀幕 戲鬥影后袁詠儀 (22:14)
【港姐2020】佳麗線上線下外貌有分別 余詠珊：需要見真人 (21:28)
批評梅艷芳惹網民抨擊 伊能靜落淚道歉：我非常難受 (20:42)
【港姐起底】羅雪妍曾拍ViuTV《仇老爺爺》 跟盧海鵬同場演出 (20:02)
【71歲？】「婚紗女王」Vera Wang曬美肌fit爆照片 (19:28)
【女兒以為30歲…】湯盈盈45歲生日 錢嘉樂請食鐵板燒 (18:53)
【港姐起底】賴彥妤外地返港家居隔離 吳秀明被譽為香港首席女結他手 (18:13)
【《德魯納酒店》拍檔】呂珍九新節目邀IU做嘉賓 (17:48)
鄺美雲困境中成長 學會感恩 珍惜自己 (17:28)
【結婚50年】黎姿賀父母「金婚」 老公馬廷強罕有出鏡 (17:11)
【18秒讀完】張衛健聲演齊天大聖 創119字急口令歌詞 (17:01)
【為10月個唱操肌】梁漢文分享現時成果：開始見到成績… (16:50)
【今次配成熟型男主角】菊梓喬冧爆拍MV曬「浴」照 (16:37)
【港姐起底】Amber Chan 鍾恩祺社交平台三點式任睇 (16:27)
【冇得放假】宣萱疫情下開工感無形壓力：我咳極都唔好… (16:17)
【女兒已改中文名】羅仲謙拍劇後即剃鬚 笑B女高傲 (16:07)
【《殺手》vs《地產仔》】陳豪唔怕對撼：希望大家有好成績 (15:57)
【難以入眠】黃家強懷念亡兄黃家駒：感覺你一直在我身邊... (14:42)
【經歷奇妙旅程】38歲譚凱琪認懷孕：肚子一天比一天大 (14:31)
教煮餸搵老公做「白老鼠」 人妻Jessica@SG廚藝大躍進 (14:09)
【黃家駒離世27年】葉世榮微博悼念：我們懷念你 (14:04)
【多一項技能】楊潮凱考電單車牌成功：保持學習的心 (13:44)
【面試佳麗各具特色】Pink Lady吳秀明狂擺甫士 21歲Jenny棚牙搶鏡 (12:59)
【毋懼港區國安法】陳志雲稱網上節目可暢所欲言 (12:29)
【破財擋災】經一事長一智 莊思明非常感激香港警察 (12:15)
【港姐2020】大熱郭栢妍廖慧儀「十問九唔應」 (11:32)
【港姐2020】27歲陳詠斯弗爆入圍 鄺靜汶冇太大期望 (10:52)
【港姐2020】17歲葉芷澄第2次面試 盼能打入十強 (10:06)
【題材貼地】無能力買樓 吳肇軒裝修仔變地產仔好出位 (01:18)
【霍中怡】霍啟剛曬3子女手作禮物 細女名字意外曝光 (00:33)
【《殺手》首播】黎耀祥以一敵眾騷身手 揸雙槍鏡頭似足《英雄本色》 (00:18)
【黃家駒離世27年】葉世榮微博悼念：我們懷念你 (14:04)
文章日期：2020年06月30日
Share
黃家駒不經不覺已經離世27年。（資料圖片/微博截圖/明報製圖）
prev
next
今天是Beyond靈魂人物黃家駒離世27年，葉世榮在微博簡單留言：「我們懷念你﹗」並放3個蠟燭的圖案及3個合十手勢圖案。
（即時娛樂）
Share
MORE
【經歷奇妙旅程】38歲譚凱琪認懷孕：肚子一天比一天大 (14:31)
教煮餸搵老公做「白老鼠」 人妻Jessica@SG廚藝大躍進 (14:09)
【多一項技能】楊潮凱考電單車牌成功：保持學習的心 (13:44)
【面試佳麗各具特色】Pink Lady吳秀明狂擺甫士 21歲Jenny棚牙搶鏡 (12:59)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK