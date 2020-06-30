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【黃家駒離世27年】葉世榮微博悼念：我們懷念你 (14:04)

文章日期：2020年06月30日

今天是Beyond靈魂人物黃家駒離世27年，葉世榮在微博簡單留言：「我們懷念你﹗」並放3個蠟燭的圖案及3個合十手勢圖案。​​​​

（即時娛樂）

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