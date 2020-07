湯盈盈今日(6月30日)45歲生日,老公錢嘉樂、大女錢凱晴(Alyssa)、細女錢凱琪(Kassidy)及父母等,一家人跟她食鐵板燒慶生,女兒送上所有零用錢外,更畫了一張賀卡給媽媽,不過最搞笑以為湯盈盈是30歲,逗得她甚為開心。

湯盈盈留言:「Yay! My daughter gave me all her money and she thinks I'm 30yrs old! Thank you all for my birthday wishes! Totally feel the love」

她亦獲《愛‧回家之開心速遞》拍檔滕麗名、單立文、劉丹及陳浚霆等,送上生日蛋糕,令她滿心歡喜。

