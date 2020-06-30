批評梅艷芳惹網民抨擊 伊能靜落淚道歉：我非常難受 (20:42)

伊能靜日前接受內地節目《定義》訪問時談及愛情觀，她說︰「我覺得我真的很幸福，因為通常在完成了愛之後，再去完成自我價值，你就再也丟不掉什麼東西。可是，如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛，連她最後都瘦成那樣，她在台上都要穿著白紗。」伊能靜這番說話隨即惹來網民批評。之後，伊能靜又被發現疑似在facebook回應粉絲的留言中貶低內地女星寧靜。為此，她今日（6月30日）落淚解釋及致歉，並澄清回應fb留言的人是其閨密糖果。

伊能靜寫道：「我的社交媒體一直交給我的閨蜜（密）糖果管理。早前來工作時也跟她說過暫停用我本來口吻回覆。早上起來看到此事，無言以對。（請看視頻再評論）她是我最好的閨蜜（密），我理解她的好意，但她對我意義重大，我無法苛責，她比群眾對我的印象更重要。我的兩個孩子、生命低潮期都是她在照顧，我愛她。有一件事我必須說明，在我去香港發展時，梅艷芳對我非常好，她曾經跟我說過一句話，人生最幸福的事，就是你愛的人也愛你。我的粉絲必定記得，我曾寫過文章，有一天在麵包店聽到女人花這首歌哭的（得）泣不成聲。詞不達意加上片段呈現，我（對）自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受。這段時間是非常美好的日子，我們即將和隔離的米粒相聚，也希望平復大家的不適，許多話有前因後果，有心人散播，造成可能看到的只是片段，對於所有的指責（摘），我都接受。」

她還甫出一條視頻，是她致電給閨密糖果，詢問對方為何用她的口吻在fb留言，糖果道歉後忍不住落淚，伊能靜也心軟眼泛淚光，並決定原諒對方。

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（即時娛樂）