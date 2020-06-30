【港姐2020】佳麗線上線下外貌有分別 余詠珊：需要見真人 (21:28)

《2020香港小姐競選》今日進行第2次面試，一眾佳麗於電視城現真身，質素參差。無綫高層杜之克、樂易玲、余詠珊及陳旭亮接見傳媒時表示，今屆港姐本地及海外參賽人數約250人。余詠珊坦言佳麗在線上線下的外貌、身形有分別，需要見真人及核實文件，她大讚參賽者質素高，揀選時有難度，故會先聽取民意，篩選優秀者進入第二面試。余詠珊亦指海外佳麗要質素高才獲邀請，因疫情下返港要接受隔離14日是個考驗，亦要視乎她們意願。至於今屆的賽制及外景拍攝，余詠珊表示待適當時候再公布。

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（即時娛樂）