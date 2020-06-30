【港姐2020】「40億千金」蔡頌思曾登大銀幕 戲鬥影后袁詠儀 (22:14)

《2020香港小姐競選》今日進行第2次面試，一眾佳麗於電視城現真身，質素高下立見。其中一位佳麗蔡頌思（Jocelyn）未算太突出，但原來她幕前演出經驗豐富，先後跟3位最佳女主角人馬合作，包括影后袁詠儀及毛舜筠、劇后蘇玉華；Jocelyn於電影《家和萬事驚》飾演袁詠儀的女兒，在舞台劇《塵上不囂》就演蘇玉華的女兒，拍廣告則是做毛舜筠的女兒。Jocelyn的家族也大有來頭，爺爺是已故「海產大王」蔡繼有，父親蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長、香港新華集團主席，這位「40億千金」惹注目。

Jocelyn於現真身面試Live時，被問到其「40億千金」曝光，她只說數字方面不清楚，間接默認身分。

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（即時娛樂）